В Украине обновили требования к донорам крови, фото: «Ніжин.City»

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Минздрав обновил Порядок медицинского обследования доноров крови и компонентов крови, утвержденный приказом Минздрава от 1 августа 2005 года № 385.

Прием доноров осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

Стать донором могут лица от 18 лет. При этом прием крови у лиц, старше 60 лет, осуществляется на усмотрения врача субъекта системы крови, а лицам старше 65 лет нужно будет получить от врача разрешение.

Вес донора будет иметь значение только в случае сдачи цельной крови или компонентов крови, полученных путем афереза. При этом кровь не примут у доноров, которые весят меньше 50 килограмм.

Стоит отметить, что раньше люди с весом менее 50 килограмм могли стать донорами только в исключительных случаях.

Проводить медицинский осмотр донора теперь сможет не только квалифицированный врач, но и медицинская сестра, закончившая магистратуру.

Также медицинские работники могут принимать решение о недопуске донора к сдаче крови, если у него будет обнаружено заболевание, которое не вошло в перечень Критериев отстранения доноров цельной крови и ее компонентов. Таких доноров могут направить на дополнительные осмотры профильных специалистов.

Установлены ограничения и для регулярных доноров — сдать кровь можно будет не больше шести раз в год с минимальным перерывом в 60 дней.

В новом порядке также отсутствует ограничение по сдачи крови для лиц, пребывавших в длительных командировках, и для тех, кто только сделал татуировки или татуаж.