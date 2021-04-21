В Україні оновили вимоги до донорів крові, фото: «Ніжин.City»

https://racurs.ua/ua/n153608-vymogy-do-donoriv-krovi-onovyly-detali.html

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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оновило Порядок медичного обстеження донорів крові та компонентів крові, затверджений наказом МОЗ від 1 серпня 2005 року № 385.

Прийом донорів здійснюється на підставі документа, який посвідчує особу.

Стати донором можуть особи від 18 років. При цьому прийом крові у осіб, старше 60 років, здійснюється на розсуд лікаря суб'єкта системи крові, а особам старше 65 років потрібно буде отримати від лікаря дозвіл.

Вага донора матиме значення лише в разі здачі цільної крові або компонентів крові, отриманих шляхом аферезу. При цьому кров не приймуть у донорів, які важать менше 50 кг.

Варто зазначити, що раніше люди з вагою менше ніж 50 кг могли стати донорами тільки у виняткових випадках.

Проводити медичний огляд донора тепер зможе не тільки кваліфікований лікар, а й медична сестра, яка закінчила магістратуру.

Також медичні працівники можуть приймати рішення про недопуск донора до здачі крові, якщо у нього буде виявлено захворювання, яке не увійшло до переліку Критеріїв відсторонення донорів цільної крові та її компонентів. Таких донорів можуть направити на додаткові огляди профільних фахівців.

Встановлено обмеження і для регулярних донорів — здати кров можна буде не більше шести разів на рік з мінімальною перервою в 60 днів.

У новому порядку також відсутнє обмеження щодо здачі крові для осіб, котрі перебували в тривалих відрядженнях, і для тих, хто тільки зробив татуювання або татуаж.