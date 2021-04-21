В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Острів знань»

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Черновицкая область покидает наиболее строгую «красную» карантинную зону.

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 апреля, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Отмечается, что «красный» уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 отменяется с 00.00 22 апреля. На территории области начнут действовать ограничения, предусмотренные «желтым» уровнем.

В «красную» зону Черновицкую область отнесли 1 марта.

За прошедшие сутки, 20 апреля, в области обнаружили еще 201 новый случай заражения коронавирусом, 79 человек госпитализировали.

Напомним, Кабмин сегодня принял решение продлить до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и карантин в Украине.