Вважається, що так виглядали тиранозаври

https://racurs.ua/ua/n153613-v-usomu-vynen-hvist-tyranozavry-hodyly-povilnishe-nij-vvajalosya-video.html

Ракурс

Учені з Утрехтського університету (Нідерланди) встановили як і з якою швидкістю пересувалися представники одного з найбільш відомих видів динозаврів — Tyrannosaurus rex.

На відміну від сучасних двоногих тварин чи людей, у Tyrannosaurus rex була особливість, яка значно впливала на ходу — величезний хвіст, який рухався вгору-вниз при кожному кроці, повідомляє видання EurekAlert.

Як і кістки на людській шиї, кістки на хвостах тиранозаврів утримувалися між собою зв’язками.

Вже були деякі дослідження, що вивчали швидкість ходьби динозаврів, але вони здебільшого дивилися на ноги та ігнорували хвіст — саме це робить динозаврів таким унікальним, — наголошують учені. — Зазвичай вони показували набагато більшу швидкість ходьби. Швидкість ходьби, яку ми розрахували, нижча, але вона подібна до швидкості інших тварин.

Щоб дізнатися, якою буде така хода для тиранозавра, учені побудували тривимірну модель скелету тиранозавра, виставленого в Голландському національному природному музеї.

Вони додали до скелета «цифрові м’язи» і на цій м’язовій моделі провели біомеханічні аналізи. З них вони отримали природну частоту та бажану швидкість ходьби — 4,6 км/год. Тобто, якби тиранозавр гуляв, він би рухався приблизно з такою ж швидкістю, як і людина.

Якби у вас був домашній улюбленець Tyrannosaurus rex, вам би не було проблем вигулювати його — принаймні з точки зору швидкості, — зазначають дослідники.

Люди і тварини мають бажану швидкість ходьби. Частково на це впливає кількість необхідної енергії — краще ходити зі швидкістю, з якою використовується найменша можлива кількість енергії.

Одним із способів досягти цього є використання резонансу — рухання в певному оптимальному ритмі, що схоже на те, як відбувається катання на гойдалках.