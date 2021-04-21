Міжнародний день Матері-Землі відзначають 22 квітня, фото:

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Ракурс

22 квітня у світі щороку відзначають Міжнародний день Матері-Землі. Це свято було запроваджене резолюцією Генасамблеї ООН у 2009 році. Воно нагадує, що Земля та її екосистеми — наш дім і що «необхідно сприяти гармонії з природою та Землею».

Термін Мати-Земля використовується, оскільки він «відображає взаємозалежність, яка існує між людьми, іншими живими видами та планетою, на якій ми всі мешкаємо».

Щороку цього дня ООН актуалізує певну тему, щоб привернути увагу до конкретної проблеми навколишнього середовища.

Православна церква 22 квітня вшановує мученика Євпсихія, який став жертвою переслідувань християн у роки правління римського імператора Юліана Відступника.

Народні прикмети: