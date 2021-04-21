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Міжнародний день Матері-Землі відзначають 22 квітня, фото:
22 квітня відзначають Міжнародний день Матері-Земліhttps://racurs.ua/ua/n153614-22-kvitnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-materi-zemli.htmlРакурс
22 квітня у світі щороку відзначають Міжнародний день Матері-Землі. Це свято було запроваджене резолюцією Генасамблеї ООН у 2009 році. Воно нагадує, що Земля та її екосистеми — наш дім і що «необхідно сприяти гармонії з природою та Землею».
Термін Мати-Земля використовується, оскільки він «відображає взаємозалежність, яка існує між людьми, іншими живими видами та планетою, на якій ми всі мешкаємо».
Щороку цього дня ООН актуалізує певну тему, щоб привернути увагу до конкретної проблеми навколишнього середовища.
Православна церква 22 квітня вшановує мученика Євпсихія, який став жертвою переслідувань християн у роки правління римського імператора Юліана Відступника.
Народні прикмети:
- якщо грудка землі не розсипається — орати ще рано, бо ґрунт сирий;
- якщо грудка землі розсипається — прийшов час орати;
- якщо в гніздах яєць менше, ніж зазвичай — рік буде неврожайним;
- якщо в берези багато соку — літо буде прохолодним та дощовим;
- якщо кульбаба зацвіла — настала справжня весна;
- вітер та туман цього дня — до врожайного року;
- якщо півні рано заспівали — варто очікувати зміни погоди;
- сині хмари цього дня — до дощової і теплої погоди.
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