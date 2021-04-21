Волынские пограничники издевались над ланью, фото: Johann-Nikolaus Andreae

https://racurs.ua/n153616-volynskie-pogranichniki-izdevalis-nad-lanu-nachalos-slujebnoe-rassledovanie-video.html

Ракурс

В Волынской области военнослужащие Госпогранслужбы (ГПСУ) жестоко поиздевались над ланью. Инцидент попал на видео, которое недавно было опубликовано в интернете.

Госпогранслужба уже начала служебное расследование, результаты которого передадут правоохранительным органам. Об этом пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сообщил в комментарии изданию Obozrevatel.

По его словам, инцидент произошел осенью 2020 года, к этому причастны солдаты срочной службы.

На видео, которое содержит сцены насилия и нецензурную брань, можно увидеть как один из военных наступил лани на живот, другой — прижал к голове оружие. Животное не могло сопротивляться, но кричало.

Также на видео можно увидеть, что на лани есть следы крови. В ГПСУ не уточняли, стреляли ли военные в животное.

Напомним, в прошлом году на Львовщине полиция задержала местного жителя, который в соцсети Instagram опубликовал видео с «законсервированным» в банке котенком.