Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n153618-vid-koronavirusu-v-ukrayini-pomerly-470-ludey-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 21 квітня, підхопили 16 тис. 235 людей, від ускладнень хвороби померли 470 українців.

Захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників, розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 3 тис. 904 особи;

одужало — 18 тис. 831 особа;

здійснено тестувань — 101 тис. 981 (зокрема методом ПЛР — 46 тис. 516, методом ІФА — 17 тис. 644).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 1 млн 990 тис. 353 особи;

одужало — 1 млн 533 тис. 303 особи;

летальних випадків — 41 тис. 266;

проведено ПЛР-тестувань — 9 млн 89 тис. 301.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 тис. 673), Харківській (1 тис. 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

Нагадаємо, статистика коронавірусу за 20 квітня свідчить про виявлення 12 тис. 162 нових випадки COVID-19 в Україні. За добу захворіли 532 дитини та 326 медпрацівників, а 429 пацієнтів померли.