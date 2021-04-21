Навіть високий рівень антитіл не рятує від повторного зараження «короною»

https://racurs.ua/ua/n153597-zahvority-na-covid-19-mojut-i-ludy-z-vysokym-rivnem-antytil-do-koronavirusu-infekcionist.html

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Вірогідність захворіти на коронавірусну хворобу COVID-19 зберігається навіть у разі високого рівня антитіл до коронавірусу.

Про це повідомила доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

Явне клінічне захворювання на COVID-19 виникає не у всіх. Дехто відчуває лише легке погіршення здоров’я, наприклад, нежить. Однак у подальшому виявляється, що у них рівень антитіл до COVID-19 досить високий, — розповіла науковець телеграм-каналу «Коронавірус інфо».

Якщо в людини є імунна відповідь, то ймовірність захворіти все одно залишається, але важкий перебіг розвинутися не повинен. Утім, Голубовська прогнозує, що восени 2021 року ситуація може суттєво змінитися.

Вона зазначила, що раніше медична спільнота прогнозувала легший перебіг третьої хвилі COVID-19 (за аналогією з епідемією «іспанки»), то нині думки змінилися.