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Антирейтинг нардепів і політиків — хто найбільше дратує українців

Антирейтинг нардепів і політиків — хто найбільше дратує українців (ІНФОГРАФІКА)

21 кві 2021, 16:08
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Антирейтинг політиків, депутатів та високопосадовців склали соціологи на основі відповідей українців на запитання, за кого з кандидатів в президенти вони не готові проголосувати за жодних обставин.

У найбільшу немилість до українців потрапив проросійський нардеп Віктор Медведчук. Його антирейтинг становить 27,5%. Такі ж результати має соратник кума Путіна по фракції ОПЗЖ Юрій Бойко, повідомляє 21 квітня група SOCIS за результатами опитування, проведеного 8−12 квітня.

До «лідерів» антирейтингу, окрім Медведчука та Бойка, потрапили:

  • Петро Порошенко — 27,2%

  • Володимир Зеленський — 22,7%

  • Олег Ляшко — 16,7%

  • Юлія Тимошенко — 16,4%

  • Євгеній Мураєв — 14,3%

  • Віталій Кличко — 13%

  • Олег Тягнибок — 12,6%

  • Володимир Гройсман — 10,8%

  • Дмитро Разумков — 9%

  • Ігор Смешко — 8,6%


  • Кіра Рудик- 8,5%.

Нагадаємо, загалом в опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів. Дослідження проводилося методом телефонного інтерв’ю з використанням планшетів. Статистична похибка не перевищує 2,4%.

Джерело: Ракурс


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