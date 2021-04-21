Антирейтинг нардепів і політиків — хто найбільше дратує українців (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n153596-antyreytyng-nardepiv-i-politykiv-hto-naybilshe-dratuie-ukrayinciv-infografika.htmlРакурс
Антирейтинг політиків, депутатів та високопосадовців склали соціологи на основі відповідей українців на запитання, за кого з кандидатів в президенти вони не готові проголосувати за жодних обставин.
У найбільшу немилість до українців потрапив проросійський нардеп Віктор Медведчук. Його антирейтинг становить 27,5%. Такі ж результати має соратник кума Путіна по фракції ОПЗЖ Юрій Бойко, повідомляє 21 квітня група SOCIS за результатами опитування, проведеного 8−12 квітня.
До «лідерів» антирейтингу, окрім Медведчука та Бойка, потрапили:
Петро Порошенко — 27,2%
Володимир Зеленський — 22,7%
Олег Ляшко — 16,7%
Юлія Тимошенко — 16,4%
Євгеній Мураєв — 14,3%
Віталій Кличко — 13%
Олег Тягнибок — 12,6%
Володимир Гройсман — 10,8%
Дмитро Разумков — 9%
Ігор Смешко — 8,6%
Кіра Рудик- 8,5%.
Нагадаємо, загалом в опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів. Дослідження проводилося методом телефонного інтерв’ю з використанням планшетів. Статистична похибка не перевищує 2,4%.