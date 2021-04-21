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Ракурс
Антирейтинг президента - кто раздражает украинцев - антирейтинг

Антирейтинг нардепов и политиков — кто раздражает украинцев (ИНФОГРАФИКА)

21 апр 2021, 16:08
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Антирейтинг политиков, депутатов и чиновников составили социологи на основании ответов украинцев на вопрос, за кого из кандидатов в президенты они не проголосуют ни при каких обстоятельствах.

В немилость к украинцам попал пророссийский нардеп Виктор Медведчук. Его антирейтинг составляет 27,5%. Такие же результаты имеет соратник кума Путина по фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, сообщает 21 апреля группа SOCIS по результатам опроса, проведенного 8−12 апреля.

В «лидеры» антирейтинга, помимо Медведчука и Бойко, попали:

  • Петр Порошенко — 27,2%

  • Владимир Зеленский — 22,7%

  • Олег Ляшко — 16,7%

  • Юлия Тимошенко — 16,4%

  • Евгений Мураев — 14,3%

  • Виталий Кличко — 13%

  • Олег Тягнибок — 12,6%

  • Владимир Гройсман — 10,8%

  • Дмитрий Разумков — 9%

  • Игорь Смешко — 8,6%


  • Кира Рудик- 8,5%.

Напомним, всего в опросе приняли участие 2 тыс. респондентов. Исследование проводилось методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Источник: Ракурс


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