Антирейтинг президента - кто раздражает украинцев - антирейтинг

https://racurs.ua/n153596-antireyting-nardepov-i-politikov-kto-razdrajaet-ukraincev-infografika.html

Ракурс

Антирейтинг политиков, депутатов и чиновников составили социологи на основании ответов украинцев на вопрос, за кого из кандидатов в президенты они не проголосуют ни при каких обстоятельствах.

В немилость к украинцам попал пророссийский нардеп Виктор Медведчук. Его антирейтинг составляет 27,5%. Такие же результаты имеет соратник кума Путина по фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, сообщает 21 апреля группа SOCIS по результатам опроса, проведенного 8−12 апреля.

В «лидеры» антирейтинга, помимо Медведчука и Бойко, попали:

Петр Порошенко — 27,2%

Владимир Зеленский — 22,7%

Олег Ляшко — 16,7%

Юлия Тимошенко — 16,4%

Евгений Мураев — 14,3%

Виталий Кличко — 13%

Олег Тягнибок — 12,6%

Владимир Гройсман — 10,8%

Дмитрий Разумков — 9%

Игорь Смешко — 8,6%



Кира Рудик- 8,5%.

Напомним, всего в опросе приняли участие 2 тыс. респондентов. Исследование проводилось методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.