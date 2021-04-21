Антирейтинг президента - кто раздражает украинцев - антирейтинг

Антирейтинг нардепов и политиков — кто раздражает украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n153596-antireyting-nardepov-i-politikov-kto-razdrajaet-ukraincev-infografika.htmlРакурс
Антирейтинг политиков, депутатов и чиновников составили социологи на основании ответов украинцев на вопрос, за кого из кандидатов в президенты они не проголосуют ни при каких обстоятельствах.
В немилость к украинцам попал пророссийский нардеп Виктор Медведчук. Его антирейтинг составляет 27,5%. Такие же результаты имеет соратник кума Путина по фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, сообщает 21 апреля группа SOCIS по результатам опроса, проведенного 8−12 апреля.
В «лидеры» антирейтинга, помимо Медведчука и Бойко, попали:
Петр Порошенко — 27,2%
Владимир Зеленский — 22,7%
Олег Ляшко — 16,7%
Юлия Тимошенко — 16,4%
Евгений Мураев — 14,3%
Виталий Кличко — 13%
Олег Тягнибок — 12,6%
Владимир Гройсман — 10,8%
Дмитрий Разумков — 9%
Игорь Смешко — 8,6%
Кира Рудик- 8,5%.
Напомним, всего в опросе приняли участие 2 тыс. респондентов. Исследование проводилось методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.