Радиолокационную станцию «Дуга» занесли в Госреестр недвижимых памятников Украины, фото: chernobyladventure.com

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Ракурс

Радиолокационная станция «Дуга» (объект «Чернобыль-2″ или „Русский дятел“) давно стала символом Чернобыльской зоны. Станция до наших дней сохранилась практически в неизменном виде.



Для дальнейшего сохранения радиолокационную станцию ​​"Дуга» занесли в Госреестр недвижимых памятников Украины. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своем Telegram-канале.



Как отметил министр, за такое решение проголосовал Кабинет министров на своем заседании в среду, 21 апреля.

Это решение усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО в целом, — добавил Ткаченко.



К сожалению, со временем объекты, находящиеся в Чернобыльской зоне постепенно разрушаются. Если не принимать никаких мер — зона с годами будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследие — не только местность вокруг электростанции. А и здания, находящиеся на ее территории. Поэтому сейчас мы работаем над определением других объектов, которые должны быть частью списка недвижимых памятников, — рассказал глава Минкультуры.

Отметим, что станция состоит из двух огромных антенн — приемной и передающей. Высота приемной антенны составляет 135 м, ширина — 300 м, высота передающей — 210 м, а ширина — 85 м. Кроме этих антенн в комплекс радиолокационной станции входят 26 передатчиков, каждый из которых имеет довольно внушительные размеры — практически с двухэтажный дом.