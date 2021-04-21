Радіолокаційну станцію «Дуга» занесли до Держреєстру нерухомих пам’яток України, фото: chernobyladventure.com

https://racurs.ua/ua/n153595-chornobylskyy-rosiyskyy-dyatel-potrapyv-do-derjreiestru-pam-yatok-ukrayiny.html

Ракурс

Радіолокаційна станція «Дуга» (об'єкт «Чорнобиль-2» або «Російський дятел») давно стала символом Чорнобильської зони. Станція до наших днів збереглася практично в незмінному вигляді.



Задля подальшого збереження радіолокаційну станцію «Дуга» занесли до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своєму Telegram-каналі.



Як зазначив міністр, за таке рішення проголосував Кабінет міністрі на своєму засіданні у середу, 21 квітня.

Це рішення підсилить шанси України на внесення Чорнобильської зони до ЮНЕСКО в цілому, — додав Ткаченко.



На жаль, з часом об'єкти, що знаходяться в Чорнобильській зоні поступово руйнуються. Якщо не вживати жодних заходів — Зона з роками буде спустошуватися. Цього не можна допустити, адже наша спадщина — не лише місцевість навколо електростанції. А й будівлі, що знаходяться на її території. Тож зараз ми працюємо над визначенням інших об'єктів, які повинні бути частиною списку нерухомих пам’яток, — розповів очільник Мінкультури.

Зазначимо, що станція складається з двох величезних антен — приймальної та передавальної. Висота приймальної антени становить 135 м, ширина — 300 м, висота передавальної — 210 м, а ширина — 85 м. Крім цих антен в комплекс радіолокаційної станції входять 26 передавачів, кожен з яких має досить значні розміри — практично з двоповерховий будинок.