Рейтинг президента - Зеленский и Порошенко в лидерах

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Ракурс

Рейтинг президента, согласно которому во втором туре выборов снова встретились бы действующий президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко, обнародовала 21 апреля группа SOCIS на основании результатов опроса, проведенного 8−12 апреля.

Среди тех, кто определился и будет голосовать, 26,7% готовы поддержать Зеленского, а 19,6% - Порошенко, — информирует соцопрос.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, помимо Зеленского и Порошенко, наибольшую поддержку получили бы:

Юлия Тимошенко — 10,1%,

Юрий Бойко — 9,7%,

Игорь Смешко — 7,5%,

Владимир Гройсман — 4,5%,

Евгений Мураев — 3%,

Олег Ляшко — 2,7%,

Дмитрий Разумков — 2,5%,

Виктор Медведчук — 2,2%,

Виталий Кличко — 1,3%

В то же время во втором туре разрыв между Порошенко и Зеленским по сравнению с голосованием 2019 года существенно сократился. Действующего главу государства сейчас готовы поддержать 56,3% тех, кто определился и придет голосовать, а Порошенко — 43,7%.

Напомним, в феврале сообщалось, что рейтинг Зеленского до блицкрига с телеканалами (блокировки так называемых «телеканалов Медведчука») стремительно снижался.