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Ракурс
Рейтинг президента — Зеленський і Порошенко у лідерах — рейтинг президента на сьогодні

Рейтинг президента — Зеленський і Порошенко у лідерах (ІНФОГРАФІКА)

21 кві 2021, 15:34
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Рейтинг президента, згідно з яким у другому турі перегонів знову зустрілися б чинний президент Володимир Зеленський та його попередник Петро Порошенко, оприлюднила 21 квітня група SOCIS за результатами опитування, проведеного 8−12 квітня.

З-поміж тих, хто визначився й голосуватиме, 26,7% готові підтримати Зеленського, а 19,6% - Порошенка, — інформує соцопитування.

Окрім Зеленського й Порошенка, якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, найбільшу підтримку отримали б також:

  • Юлія Тимошенко — 10,1%,

  • Юрій Бойко — 9,7%,

  • Ігор Смешко — 7,5%,

  • Володимир Гройсман — 4,5%,

  • Євгеній Мураєв — 3%,

  • Олег Ляшко — 2,7%,

  • Дмитро Разумков — 2,5%,

  • Віктор Медведчук — 2,2%,

  • Віталій Кличко — 1,3%

Водночас у другому турі розрив між Порошенком і Зеленським у порівнянні з голосуванням 2019 року суттєво скоротився. Чинного главу держави нині готові підтримати 56,3% тих, хто визначився і прийде голосувати, а Порошенка — 43,7%.


Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що рейтинг Зеленського до бліцкригу з телеканалами (блокування так званих «телеканалів Медведчука») стрімко знижувався.

Джерело: Ракурс


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