Заболеть COVID-19 могут и люди с высоким уровнем антител к коронавирусу

https://racurs.ua/n153597-zabolet-covid-19-mogut-i-ludi-s-vysokim-urovnem-antitel-k-koronavirusu-infekcionist.html

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Вероятность заболеть коронавирусной болезнью COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавирусу.

Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые чувствуют только легкое недомогание, например, насморк. Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высок, — рассказала ученый телеграмм-канала «Коронавирус инфо».

Если у человека есть иммунный ответ, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, Голубовская прогнозирует, что осенью 2021 года ситуация может существенно измениться.

Она отметила, что ранее медицинское сообщество прогнозировало легкое течение третьей волны COVID-19 (по аналогии с эпидемией «испанки»), то сейчас мнения изменились.