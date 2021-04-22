На марсоході NASA добули п'ять грамів кисню

https://racurs.ua/ua/n153619-na-marsohodi-nasa-dobuly-p-yat-gramiv-kysnu.html

Ракурс

Кисень на Марсі вперше отримало NASA. Атмосфера Червоної планети на 96% складається з вуглекислого газу, а марсохід Perseverance переробив його на оксисен за допомогою експериментального апарату MOXIE.

На борту ровера під час експерименту отримали 5,4 г кисню — його людині вистачило б на 10 хвилин, повідомляє сайт NASA.

Загалом MOXIE може виробляти до 10 г кисню на годину. У космічному агентстві пояснили, що це відкриття допоможе в майбутньому забезпечити космонавтів повітрям, придатним для дихання.

В космічній агенції США вважають, що експеримент прискорить в майбутньому вироблення палива на цій планеті. В агентстві зазначили, що такі досягнення наближують людину до висадки на Марс.

Марсохід провів відповідне випробування 20 квітня, на 60-й день з моменту приземлення місії на Марс. Ровер Perseverance NASA запустила на Червону планету у липні 2020 року на ракеті Atlas V. Мета місії — пошук слідів життя у кратері Езеро, збір зразків гірських порід та відкладень, а також вивчення клімату планети.

22 лютого ровер висадився на поверхню Марса і на початку березня марсохід провів перший після посадки тест-драйв.

19 квітня вертоліт-дрон Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, здійснив перший політ.