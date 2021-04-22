Київ хоче придбати у США новітні засоби радіоелектронної боротьби

https://racurs.ua/ua/n153621-kyyiv-hoche-prydbaty-u-ssha-novitni-zasoby-radioelektronnoyi-borotby.html

Ракурс

На тлі протистояння з Росією Україна просить у Сполучених Штатів допомоги в придбанні засобів радіоелектронної боротьби.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба закликав західних союзників продемонструвати, що вони готові покарати Москву новими санкціями, в тому числі вигнанням Росії із глобальної платіжної системи SWIFT, щоб утримати Кремль від нових військових акцій проти України.

В інтерв’ю Reuters міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що хоча Київ не має нової інформації, яка б свідчила про те, що Росія вирішила вжити нові військових дій проти України, для Заходу важливо діяти зараз, щоб не допустити цього.

Кулеба заявив, що просив Вашингтон поставити потужні засоби радіоелектронної боротьби для протидії спроможності Росії перешкодити українським комунікаціям. Це відбулося під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном минулого тижня.

Україна намагається забезпечити міжнародну підтримку у протистоянні з Москвою.

Я не маю інформації, щоб стверджувати, що рішення про початок військової операції проти України вже прийняте. Тож зараз воно може йти в будь-якому напрямку, — сказав Кулеба.

Він також заявив, що закликав на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу в понеділок розглянути питання заборони у Росії роботи системи SWIFT. Це може стати частиною пакету нових економічних санкцій, якщо Росія загострить ситуацію.

Кулеба повідомляв, що Україна не отримала відповіді Кремля на запрошення президента Володимира Зеленського своєму російському колезі Володимиру Путіну у вівторок на переговори в зоні конфлікту на Донбасі.

«Ракурс» повідомляв, що американський і британський розвідувальні літаки, а також стратегічний безпілотник ВПС США в середу виконали багатогодинні польоти поблизу Криму. Розвідники виконували завдання, зокрема, в повітряному просторі на південь від Криму, де Росія до 24 квітня ввела обмеження на польоти повітряних суден.