Коллективы более 50 человек могут записать работников в очередь на прививки. Фото: РБК

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Ракурс

Записаться на прививку от коронавируса могут работники больших коллективов.

Организованные коллективы, имеющие в своем штате свыше 50 человек, желающих вакцинироваться, могут записать их в очередь на прививку против COVID-19. Оставить заявку на выезд мобильной бригады по иммунизации коллектива можно по номеру контакт-центра 0 800 60 20 19. Компании должны заранее назначить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации. Об этом 22 апреля сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Ляшко подчеркнул, что для проведения прививки руководству коллектива нужно заранее составить поименные списки работников, которые выразили желание вакцинироваться. Таких людей должно быть не меньше 50. Но стоит учесть, что одна мобильная бригада может сделать около 100 прививок за день.

При этом вакцинировать желающие коллективы будут только при условии, если будет в наличии достаточное количество вакцины. Кроме того, прививки будут делать в соответствии с этапами вакцинации. Дата приезда мобильных бригад будет зависеть от графика поставки вакцины. Региональный координатор по вакцинации после обработки заявки позвонит ответственному лицу и сообщит всю необходимую информацию для подготовки и проведения прививок.

Подробнее о вакцинации от COVID-19 можно узнать на сайте vaccination. covid19.gov.ua.

Напомним, 20 апреля вакцину против коронавируса компании AstraZeneca, которую изготавливают в Южной Корее зарегистрировали в Украине. Уже с 22 апреля ожидается прибытие в Украину 367 тыс. доз препарата. Вакцину должны доставить в рамках инициативы COVAX.