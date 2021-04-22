Колективи понад 50 осіб можуть записати працівників у чергу на щеплення. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n153624-kolektyvy-mojut-zapysaty-pracivnykiv-na-covid-vakcynaciu-podrobyci.html

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Записатися на щеплення від коронавірусу можуть працівники великих колективів.

Організовані колективи, що мають у своєму штаті понад 50 людей, охочих вакцинуватися, можуть записати їх у чергу на щеплення проти COVID-19. Залишити заявку на виїзд мобільної бригади з імунізації до колективу можна за номером контакт-центру 0 800 60 20 19. Компанії мають заздалегідь призначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації. Про це 22 квітня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на власній сторінці у Facebook.

Ляшко наголосив, що для проведення щеплення керівництву колективу потрібно заздалегідь скласти поіменні списки працівників, які висловили бажання вакцинуватися. Таких людей має бути не менше 50. Але варто врахувати, що одна мобільна бригада може зробити близько 100 щеплень за день.

При цьому вакцинуватимуть охочі колективи тільки за умови, якщо буде в наявності достатня кількість вакцини. Крім того, щеплення робитимуть відповідно до етапів вакцинації. Дата приїзду мобільних бригад залежатиме від графіка постачання вакцини. Регіональний координатор із вакцинації після опрацювання заявки зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.

Детальніше про вакцинацію від COVID-19 можна дізнатися на сайті vaccination. covid19.gov.ua.

Нагадаємо, 20 квітня вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca, яку виготовляють у Південній Кореї, зареєстрували в Україні. Вже з 22 квітня очікується прибуття в Україн 367 тис. доз препарату. Вакцину мають доставити у межах ініціативи COVAX.