Бойові кораблі Росії вийшли в море в районі Криму – з'явилося відео

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Кораблі Військово-морського флоту (ВМФ) Росії вийшли в море в районі окупованого Криму.

Російські військові в четвер проведуть міжвидові навчання на полігоні «Опук» в Криму в рамках раптової перевірки боєготовності, повідомило Міноборони РФ.

Крім бойових кораблів та десантних катерів у навчаннях також візьмуть участь підрозділи загальновійськового об'єднання, об'єднання ВПС і ППО, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, а також підрозділи аеромобільних військ.

У Міноборони РФ не уточнили, яка кількість особового складу та військової техніки буде задіяна в навчаннях. За повідомленням військових, з'єднання ВДВ вже завантажили техніку й особовий склад на літаки військово-транспортної авіації та вирушили в призначений район.

Полігон «Опук» розташований за 60 км від Феодосії і за 40 км від Керчі. За даними Міноборони РФ, можливості полігону дозволяють відпрацьовувати завдання з десантування військ і подолання протидесантної оборони «ворога», висаджувати до двох батальйонів морської піхоти одночасно, виконувати стрільби по берегових цілях корабельними артилерійськими комплексами, а також задіювати оперативно-тактичну та армійську авіацію.

Нагадаємо, у вівторок, 20 квітня, РФ запровадила обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря, оголосивши цей район небезпечним.