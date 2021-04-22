Нацбанк послабив гривню, фото:epravda

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Ракурс

Нацбанк знову послабив гривню щодо американської валюти. Долар виріс на 5 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем, переступивши психологічну позначку 28 грн. Таким чином, курс долара піднявся до максимуму з початку лютого.

На четвер, 22 квітня, НБУ встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 28,05 грн. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Водночас Нацбанк послабив євро на 4 копійки, встановивши курс європейської валюти на рівні 33,69 грн. Втім, євро далі тримається значно вище за психологічну позначку 33 грн.

На міжбанку курс долара на продажу не змінився в порівнянні із закриттям попередньої сесії і становить 28,02 грн. Курс долара в покупці — 28,00 грн. Євро подешевів у продажу на 6 копійок до 33,68 грн.

Фінансові аналітики прогнозують, що долар протягом найближчого тижня трохи підросте. Американська валюта на міжбанку через тиждень може торгуватися близько 28,0 грн, а готівковий долар в банках — близько 27,9/28,1 грн.

Нацбанк на торгах знову не з’являвся, засмутивши черговий раз занадто вразливих клієнтів. Поза тим середа, 21 квітня, здивувала учасники торгів та аналітиків своєю динамічністю та імпульсивністю на валютного ринку.

Американська валюта несподівано злетіла на міжбанку, піднявшись майже на 7 копійок: з 28,00/28,02 до 28,065/28,09 грн.

Як показує настій ринку, долар триматиме курс на зростання і завтра та тішитиме непоганими заробітками і спекулянтів, і найбільш стійких і покупців та продавців.

Нагадаємо, у березні українці продали рекордну за останні 12 місяців кількість готівкової валюти — на суму 1,71 млрд дол. США.