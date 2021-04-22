Нацбанк ослабил гривну фото:epravda

https://racurs.ua/n153622-dollar-maksimalno-podorojal-preodolev-psihologicheskuu-otmetku-kurs-nbu.html

Ракурс

Нацбанк снова ослабил гривну относительно американской валюты. Доллар вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, переступив психологическую отметку 28 грн. Таким образом, курс доллара поднялся до максимума с начала февраля.



На четверг, 22 апреля, НБУ установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 28,05 грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



В то же время Нацбанк ослабил евро на 4 копейки, установив курс европейской валюты на уровне 33,69 грн. Впрочем, евро дальше держится значительно выше психологической отметки 33 грн.





На межбанке курс доллара на продажи не изменился по сравнению с закрытием предыдущей сессии и составляет 28,02 грн. Курс доллара в покупке — 28,00 грн. Евро подешевел в продаже на 6 копеек до 33,68 грн.



Финансовые аналитики прогнозируют, что доллар в течение ближайшей недели немного подрастет. Американская валюта на межбанке через неделю может торговаться около 28,0 грн, а наличный доллар в банках — около 27,9 / 28,1 грн.



Нацбанк на торгах снова не появлялся, расстроив очередной раз слишком впечатлительных клиентов. Помимо того Среда, 21 Апрель, удивила участники торгов и аналитиков своей динамичностью и импульсивностью на валютного рынка.



Американская валюта неожиданно взлетела на межбанке, поднявшись почти на 7 копеек: с 28,00 / 28,02 до 28,065 / 28,09 грн.



Как показывает настроение рынка, доллар будет держать курс на рост и завтра и радовать неплохими заработками как спекулянтов, так и наиболее устойчивых покупателей и продавцов.



Напомним, в марте украинцы продали рекордное за последние 12 месяцев количество наличной валюты — на сумму 1,71 млрд долл. США.