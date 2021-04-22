Боевые корабли России вышли в море в районе Крыма – появилось видео

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Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России вышли в море в районе оккупированного Крыма.

Российские военные в четверг проведут межвидовые учения на полигоне «Опук» в Крыму в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщило Минобороны РФ.

Кроме боевых кораблей и десантных катеров в учениях также примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, военные части береговых войск Черноморского флота, а также подразделения аэромобильных войск.

В Минобороны РФ не уточнили, какое число личного состава и военной техники будет задействовано в учениях. По сообщению военных, соединения ВДВ уже погрузили технику и личный состав на самолеты военно-транспортной авиации и отправились в назначенный район.

Полигон «Опук» расположен в 60 км от Феодосии и в 40 км от Керчи. По данным Минобороны РФ, возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодоления противодесантной обороны «врага», высаживать до двух батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбу по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Напомним, во вторник, 20 апреля, РФ ввела ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря, объявив этот район опасным.