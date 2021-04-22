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Ракурс
Збільшити військову допомогу Україні готовий Сенат США, фото — Радіо Свобода

Збільшити військову допомогу Україні готовий Сенат США

22 кві 2021, 10:51
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Військова допомога Україні з боку Сполучених Штатів у 2021 році може збільшитися. Законопроект про «безпечне партнерство з Україною» передбачає збільшення щорічної американської військової допомоги Україні до 300 млн дол, включаючи летальну зброю. Його схвалили в комітеті Сенату США.

Аби він набув чинності, законопроект повинні підтримати у самому Сенаті і Палаті представників Конгресу США, після чого його повинен підписати президент США.

Представляючи документ, голова комітету, сенатор від Демократичної партії Боб Менендес назвав ініціативу «своєчасним сигналом» на підтримку України.

Менендес в Твіттер пояснив, що у разі затвердження законопроект «збільшить військову допомогу Україні в цей критично важливий час і надішле потужний сигнал нашим друзям в регіоні».

Схвалення законопроекту привітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.


Співавторами новації стали сенатори від обох провідних партій США — Джим Ріш, Боб Менендес, Роб Портман, Джин Шагін, Кріс Мерфі та Джим Баррассо.

Джерело: Ракурс


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