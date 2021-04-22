«Укрзалізниця» прямує до дефолту. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153626-ukrzaliznycya-pryamuie-do-defoltu.html

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Рейтинг «Укрзалізниці» з рівня В до ССС знизило міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings.

Рейтинг знижено у зв’язку зі збільшенням ризиків рефінансування. Про це повідомили на сайті агенства.

Зазначається, що «Укрзалізниця» має погасити близько 400 млн дол. протягом 12 місяців з 1 квітня 2020 року, включаючи кредит у розмірі 200 млн дол. у липні 2020 року.

Проте наразі компанія має слабку ліквідність, оскільки проблеми, пов’язані з COVID-19, обмежують доступ до капіталу і впливають на здатність компанії отримувати дохід від операційної діяльності.

Ми знижуємо наш довгостроковий кредитний рейтинг емітента UR до CCC з B і поміщаємо рейтинг у CreditWatch із негативним прогнозом, — йдеться у повідомленні.

Рівень рейтингу CCC означає, що дефолт видається реальною можливістю. Здатність виконувати фінансові зобов’язання цілком залежить від стійкої та сприятливої ділової або економічної кон’юнктури.

Рейтинг складається за методологією Fitch Ratings — це одне з трьох провідних рейтингових агентств світу, яке входить в групу компаній Fitch Group.

В «Укрзалізниці» заявили, що причиною рішення агентства знизити рейтинг є виключно методологія S&P щодо визначення рівня рейтингу залежно від часу, який залишився до чергової дати погашення боргу.

Єдиним чинником цього рішення є наближення у ковідних обставинах термінів погашення частини кредиту на користь АТ «Ощадбанк», які припадають на 30 травня 2021 року. Як відомо і фінансовому ринку, і агентству, «Укрзалізниця» працює над декількома варіантами рефінансування зазначеного боргу та безсумнівно не допустить невиконання зобов’язань за запозиченнями, — повідомили у прес-службі компанії.



Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» заявляла, що через чотири доби може залишитись без дизпалива через відмову постачальників відвантажувати пальне за договорами.

Згодом в «Укрзалізниці» заявили, що вирішили питання щодо постачання дизпального на найближчий період та досягли згоди з постачальниками.