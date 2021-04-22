Четверту COVID-хвилю в Україні може спричинити новий штам. Фото:

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Індійський штам коронавірусу може спричинити в Україні четверту хвилю пандемії COVID-19.

Наразі увага епідеміологів прикута до Індії, де відбувається наймасштабніший спалах коронавірусу — щодня там реєструється офіційно 280−290 тис. хворих. Масштабні інфікування можу спровокувати появу нового штаму, який при потраплянні в Україну спричинити нову хвилю епідемії. Про це 22 квітня лікар-інфекціоніст та кандидат медичних наук Володимир Курпіта розповів у ефірі «Українського радіо», передає «Суспільне».

За словами науковця, рівень смертності від коронавірусу в Україні почне знижуватися десь на початку травня. При цьому Курпіта упевнений, що карантин суттєво не впливає на перебіг епідемії, оскільки в Україні ще велика кількість хворих не контактувала з коронавірусом.

І якщо у нас складається враження, що насправді перехворіли усі, я б хотів нагадати, що офіційно нас близько 2 млн громадян перехворіли. Якщо ми, навіть, помножимо цю цифру на 6, то це буде 12 млн. А в Україні проживає близько 38 млн. Тому ще є великий потенціал для цього вірусу, — заявив лікар-інфекціоніст і додав, що імунітет від коронавірусу можна досягти або в результаті хвороби, або в результаті вакцинації.

За словами Курпіта, після подолання коронавірусу, антитіла в організмі людини починають знижуватися, починаючи з третього місяця після перенесеної хвороби. При цьому лікарі не знають, на скільки це зниження буде впливати на чутливість людини в подальшому інфікуванню. Також нові штами уникають антитіл, які вже утворилися. Якщо ці віруси потрапляють в українську популяцію, то вони можуть мати тенденцію до стрімкого поширення.

Крім того, експерт упевнений, що нові штами коронавірусу у майбутньому інфікуватимуть і дітей. Фахівець також додав, що офіційну статистику коронавірусу можна множити на 4−5 разів, оскільки жодна країна світу на 100% не виявляє усіх хворих, а лише відслідковує тих, хто перехворів.

Нагадаємо, епідеміолог та завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталя Виноград упевнена, що четверта хвиля коронавірусу пройде з невисокими показниками захворюваності, зважаючи на кампанію з масової вакцинації населення, яка нині триває у світі.