Боевики выкатили «Грады» ближе к линии огня

https://racurs.ua/n153629-boeviki-vykatili-grady-blije-k-linii-ognya-missiya-obse.html

Ракурс

На Донбассе фиксируют новые нарушения расположения войск боевиками так называемых ЛДНР. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала размещения на оккупированной территории реактивных систем залпового огня «Град» с нарушением линии отвода.

СММ зафиксировала, что в Донецкой области 12 реактивных систем залпового огня (БММ «Град») расположены вблизи Каютино и Чернухино (по шесть установок). Это нарушает обусловленные минскими соглашениями границы.

Миссия жалуется, что ее действия опять ограничивали — в частности в пункте пропуска на границе вблизи неподконтрольной Киеву Вознесеновки. Кроме того, дроны СММ снова неоднократно подвергались воздействию помех сигнала GPS.

«Ракурс» сообщал, что в начале апреля Киев установил наблюдательные группы вдоль всей линии фронта на Донбассе.

Речь идет о развертывании украинской стороной Общего центра по контролю и координации специальных групп, которые будут контролировать режим «тишины» и препятствовать провокациям российских оккупантов.