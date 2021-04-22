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Ракурс
Боевики выкатили «Грады» ближе к линии огня

Боевики выкатили «Грады» ближе к линии огня — миссия ОБСЕ

22 апр 2021, 11:34
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На Донбассе фиксируют новые нарушения расположения войск боевиками так называемых ЛДНР. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала размещения на оккупированной территории реактивных систем залпового огня «Град» с нарушением линии отвода.

СММ зафиксировала, что в Донецкой области 12 реактивных систем залпового огня (БММ «Град») расположены вблизи Каютино и Чернухино (по шесть установок). Это нарушает обусловленные минскими соглашениями границы.

Миссия жалуется, что ее действия опять ограничивали — в частности в пункте пропуска на границе вблизи неподконтрольной Киеву Вознесеновки. Кроме того, дроны СММ снова неоднократно подвергались воздействию помех сигнала GPS.

Боевики выкатили "Грады" ближе к линии огня, данные — миссия ОБСЕ


«Ракурс» сообщал, что в начале апреля Киев установил наблюдательные группы вдоль всей линии фронта на Донбассе.

Речь идет о развертывании украинской стороной Общего центра по контролю и координации специальных групп, которые будут контролировать режим «тишины» и препятствовать провокациям российских оккупантов.

Источник: Ракурс


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