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Ракурс
Бойовики викотили "Гради" ближче до лінії вогню

Бойовики викотили «Гради» ближче до лінії вогню — місія ОБСЄ

22 кві 2021, 11:34
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На Донбасі фіксують нові порушення розташування військ бойовиками так званих ЛДНР. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала розміщення на окупованій території реактивних систем залпового вогню «Град» з порушенням лінії відведення.

СММ зафіксувала, що в Донецькій області 12 реактивних систем залпового вогню («Град») розташовані поблизу Каютиного та Чорнухиного (по шість установок). Це порушує обумовлені мінськими угодами межі.

Місія скаржиться, що її дії й далі обмежували — зокрема в пункті пропуску на кордоні поблизу непідконтрольної Києву Вознесенівки. Крім того, дрони СММ знову неодноразово зазнавали впливу перешкод сигналу GPS.


Бойовики викотили "Гради" ближче до лінії вогню, дані — місія ОБСЄ

«Ракурс» повідомляв, що на початку квітня Київ встановив спостережні групи вздовж усієї лінії фронту на Донбасі. Йдеться про розгортання українською стороною Спільного центру з контролю та координації спеціальних груп, які контролюватимуть режим «тиші» та перешкоджатимуть провокаціям російських окупантів.

Джерело: Ракурс


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