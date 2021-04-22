Бойовики викотили "Гради" ближче до лінії вогню

https://racurs.ua/ua/n153629-boyovyky-vykotyly-grady-blyjche-do-liniyi-vognu-misiya-obsie.html

Ракурс

На Донбасі фіксують нові порушення розташування військ бойовиками так званих ЛДНР. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала розміщення на окупованій території реактивних систем залпового вогню «Град» з порушенням лінії відведення.

СММ зафіксувала, що в Донецькій області 12 реактивних систем залпового вогню («Град») розташовані поблизу Каютиного та Чорнухиного (по шість установок). Це порушує обумовлені мінськими угодами межі.

Місія скаржиться, що її дії й далі обмежували — зокрема в пункті пропуску на кордоні поблизу непідконтрольної Києву Вознесенівки. Крім того, дрони СММ знову неодноразово зазнавали впливу перешкод сигналу GPS.

«Ракурс» повідомляв, що на початку квітня Київ встановив спостережні групи вздовж усієї лінії фронту на Донбасі. Йдеться про розгортання українською стороною Спільного центру з контролю та координації спеціальних груп, які контролюватимуть режим «тиші» та перешкоджатимуть провокаціям російських окупантів.