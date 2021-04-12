Київ розгорнув спостережні групи вздовж лінії фронту на Донбасі

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Київ встановив спостережні групи вздовж усієї лінії фронту на Донбасі. Йдеться про розгортання українською стороною Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) спеціальних груп, які контролюватимуть режим «тиші» та перешкоджатимуть провокаціям російських окупантів.

Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Фейсбук.

На особовий склад цих груп у взаємодії з військовими підрозділами Збройних сил України покладаються надважливі завдання — безпосередньо контролювати та координувати режим припинення вогню, — вказано у повідомленні.

У випадках порушення мінських домовленостей терористами РФ групи повинні оперативно здійснювати верифікацію порушень з метою своєчасного інформування вищого керівництва України.

Також важливими напрямками роботи спостережних груп є контроль та координація дотримання гарантій безпеки при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах цивільної інфраструктури Донецької та Луганської областей.

Офіцери української сторони СЦКК ведуть пильне спостереження за діями бойовиків, — зазначає штаб ООС.

Нагадаємо, останніми тижнями Росія нарощує сили на Донбасі та біля кордонів України. Зросла кількість обстрілів та вбивств українських воїнів. З початку року на війні загинуло 26 бійців ЗСУ.

7 квітня на екстреному засіданні Тристоронньої контактної групи сторони підтвердили прихильність дотриманню режиму «тиші», однак не змогли узгодити текст спільної заяви через агресивну позицію Кремля та їхніх маріонеток з терористичних ЛДНР.