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Ракурс
Киев развернул наблюдательные группы вдоль линии фронта на Донбассе

Киев развернул наблюдательные группы вдоль линии фронта на Донбассе (ФОТО)

12 апр 2021, 10:35
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Киев расставил наблюдательные группы вдоль всей линии фронта на Донбассе. Речь идет о развертывании украинской стороной Общего центра по контролю и координации (СЦКК) специальных групп, которые будут контролировать режим «тишины» и препятствовать провокациям российских оккупантов.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбук.

На личный состав этих групп во взаимодействии с военными подразделениями Вооруженных сил Украины возлагаются сверхважные задачи — непосредственно контролировать и координировать режим прекращения огня, — указано в сообщении.

В случаях нарушения минских договоренностей террористами РФ группы должны оперативно осуществлять верификацию нарушений с целью своевременного информирования высшего руководства Украины.

Также важными направлениями работы наблюдательных групп является контроль и координация соблюдения гарантий безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.

Офицеры украинской стороны СЦКК ведут пристальное наблюдение за действиями боевиков, — отмечает штаб ООС.


Напомним, в последние недели Россия наращивает силы на Донбассе и у границ Украины. Возросло число обстрелов и убийств украинских воинов. С начала года на войне погибли 26 бойцов ВСУ.

7 апреля на экстренном заседании Трехсторонней контактной группы стороны подтвердили приверженность соблюдению режима «тишины», однако не смогли согласовать текст совместного заявления из-за агрессивной позиции Кремля и их марионеток из террористических ЛДНР.

Источник: Ракурс


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