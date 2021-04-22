Косметичний засіб замість вакцини — у світі поширюють підроблений Pfizerhttps://racurs.ua/ua/n153628-kosmetychnyy-zasib-zamist-vakcyny-u-sviti-poshyruut-pidroblenyy-pfizer.htmlРакурс
Компанія Pfizer заявила, що виявила перші підтверджені випадки підроблених вакцин проти COVID-19. Злочинці використовують попит на препарати для власного збагачення.
Підроблені версії вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer виявили в Мексиці та Польщі, повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що флакони з підробленою вакциною проти COVID-19 в цих країнах були вилучені владою в ході розслідувань. Pfizer протестувала їх та підтвердила, що вони містять підробку і мають фальшиве маркування.
У вилучених в Польщі флаконах, ймовірно, знаходився засіб проти зморшок. Польська влада заявила, що ніхто в країні не отримав підроблену вакцину.
Водночас близько 80 людей у клініці Мексики отримали фальшиву вакцину, яка коштувала приблизно 1 тис. дол. за дозу. Наразі немає інформації про те, чи хтось із «вакцинованих» підробкою постраждав.
Нагадаємо, в Україні розпочалася вакцинація препаратом Pfizer