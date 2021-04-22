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Ракурс
Підроблені вакцини Pfizer виявили у Мексиці та Польщі, скрін з відео

Косметичний засіб замість вакцини — у світі поширюють підроблений Pfizer

22 кві 2021, 11:23
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Компанія Pfizer заявила, що виявила перші підтверджені випадки підроблених вакцин проти COVID-19. Злочинці використовують попит на препарати для власного збагачення.

Підроблені версії вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer виявили в Мексиці та Польщі, повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що флакони з підробленою вакциною проти COVID-19 в цих країнах були вилучені владою в ході розслідувань. Pfizer протестувала їх та підтвердила, що вони містять підробку і мають фальшиве маркування.

У вилучених в Польщі флаконах, ймовірно, знаходився засіб проти зморшок. Польська влада заявила, що ніхто в країні не отримав підроблену вакцину.

Водночас близько 80 людей у ​​клініці Мексики отримали фальшиву вакцину, яка коштувала приблизно 1 тис. дол. за дозу. Наразі немає інформації про те, чи хтось із «вакцинованих» підробкою постраждав.

Нагадаємо, в Україні розпочалася вакцинація препаратом Pfizer

Джерело: Ракурс


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