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Ракурс
Поддельные препараты Pfizer обнаружили в Мексике и Польше, скрин с видео

Косметическое средство вместо вакцины — в мире распространяют поддельный Pfizer

22 апр 2021, 11:23
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Компания Pfizer заявила, что обнаружила первые подтвержденные случаи поддельных вакцин против COVID-19. Преступники используют спрос на препараты для собственного обогащения.

Поддельные версии вакцины против коронавируса компании Pfizer обнаружили в Мексике и Польше, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что флаконы с поддельной вакциной против COVID-19 в этих странах были изъяты властями в ходе расследований. Pfizer протестировала их и подтвердила, что они содержат подделку и имеют фальшивые маркировки.

Внутри изъятых в Польше флаконах, вероятно, находилось средство против морщин. Польские власти заявили, что никто в стране не получил поддельную вакцину.

В то же время около 80 человек в клинике Мексики получили фальшивую вакцину, которая стоила примерно 1 тыс. долл. за дозу. Пока нет информации о том, пострадал ли кто-то из «вакцинированных» подделкой.

Напомним, в Украине началась вакцинация препаратом Pfizer.

Источник: Ракурс


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