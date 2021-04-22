Поддельные препараты Pfizer обнаружили в Мексике и Польше, скрин с видео

https://racurs.ua/n153628-kosmeticheskoe-sredstvo-vmesto-vakciny-v-mire-rasprostranyaut-poddelnyy-pfizer.html

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Компания Pfizer заявила, что обнаружила первые подтвержденные случаи поддельных вакцин против COVID-19. Преступники используют спрос на препараты для собственного обогащения.



Поддельные версии вакцины против коронавируса компании Pfizer обнаружили в Мексике и Польше, сообщает The Wall Street Journal.



Отмечается, что флаконы с поддельной вакциной против COVID-19 в этих странах были изъяты властями в ходе расследований. Pfizer протестировала их и подтвердила, что они содержат подделку и имеют фальшивые маркировки.



Внутри изъятых в Польше флаконах, вероятно, находилось средство против морщин. Польские власти заявили, что никто в стране не получил поддельную вакцину.



В то же время около 80 человек в клинике Мексики получили фальшивую вакцину, которая стоила примерно 1 тыс. долл. за дозу. Пока нет информации о том, пострадал ли кто-то из «вакцинированных» подделкой.



Напомним, в Украине началась вакцинация препаратом Pfizer.