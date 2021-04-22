Коронавірус у Києві. Віталій Кличко у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n153630-u-kyievi-rizko-zrosla-zahvoruvanist-na-covid-19-infografika.html

Ракурс

Захворюваність на коронавірус у Києві різко зросла у порівнянні з попереднім днем.

За 21 квітня в столиці виявили 1 тис. 673 випадки захворювання на коронавірус, а 20 квітня зафіксували 965 хворих. Таким чином статистика зросла майже в два рази. Загалом із початку пандемії в Києві зафіксували 188 тис. 869 випадків COVID-19. Про це 22 квітня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (267), Солом’янському та Шевченківському (по 240) та в Деснянському (235).

Серед нових хворих — 936 жінок віком від 18 до 91 років, 661 чоловік віком від 18 до 92 років, 38 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 38 хлопчиків від 1 місяця до 17 років. За добу госпіталізували 152 хворих з коронавірусом та 118 з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За добу померли 44 хворих, а загалом у Києві вже 4 тис. 341 жертва коронавірусу. Подолати хворобу зуміли 1 тис. 305 осіб, а загалом кількість видужалих становить 117 тис. 803 особи.

Нгадаємо, в Індії зараз відбувається наймасштабніший спалах коронавірусу — щодня там реєструється офіційно 280−290 тис. хворих. Масштабні інфікування можу спровокувати появу нового штаму, який при потраплянні в Україну спричинити нову хвилю епідемії.