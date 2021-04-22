ЦИК признал Вирастюка победителем довыборов в Раду

https://racurs.ua/n153669-cik-priznal-virastuka-pobeditelem-dovyborov-v-radu.html

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Василий Вирастюк пополнит ряды народных депутатов — Центральная избирательная комиссия на заседании 22 апреля официально признала его победу на дополнительных выборах в Верховную Раду.

Вирастюк официально избран нардепом. ЦИК установил результаты выборов в округе № 87 и признал кандидата от партии «Слуга народа» избранным народным депутатом Украины, — информирует ОПОРА в Твиттере.

Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, представитель партии Владимира Зеленского заручился поддержкой 15 тыс. 536 голосов избирателей (31,25%).

Напомним, главный конкурент Вирастюка — представитель от партии «За будущее» Александр Шевченко, а также и представитель «Свободы» Руслан Кошулинский — набрали 29,69% и 28,86% соответственно.

16 апреля ЦИК принял для обработки протокол окружной избирательной комиссии № 87 с пометкой «Уточненный». Тогда же стало известно о двух судебных делах из-за составления уточненного протокола окружной комиссией.

Ранее мы сообщали, что довыборы в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской прошли с нарушениями, считает ОО «Опора». Процесс установления итогов голосования сопровождался чрезмерной политизацией работы членов ОИК и постоянной ротацией ее состава.