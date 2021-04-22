Войны не будет, все на огородах — Резников об агрессии РФ

https://racurs.ua/n153668-voyny-ne-budet-vse-na-ogorodah-reznikov-ob-agressii-rf.html

Ракурс

Будет ли война с Россией, спрогнозировал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Он убежден, что вторжения РФ удастся избежать, поскольку у граждан сейчас «по графику — огороды».

Несмотря на это чиновник признал, что скопление армии Кремля у границ Украины вызывает у граждан напряжение, поэтому он решил их таким образом успокоить. Об этом вице-премьер заявил 22 апреля во время брифинга в Николаеве.

Наверное, существует напряжение в обществе и очень часто меня спрашивают, будет ли война или не будет, учитывая скопление российских войск вдоль наших границ, оккупированного Крыма и линии соприкосновения. Я вам скажу так — я очень положительно настроенный человек, войны не будет и ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, простите, огороды по графику, — заявил министр.

По словам Резникова, украинцам нужно заниматься мирной жизнью. Он также выразил надежду, что подобные настроения имеют и россияне.

Министр также добавил, что не ожидал ответа президента РФ Владимира Путина на предложение Владимира Зеленского встретиться на Донбассе.

Еще раз повторяю — войны не будет. Это главное. Идите копайте огороды, празднуйте Пасху, занимайтесь мирной жизнью, — подытожил он.

Напомним, ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу РФ и командующим войсками вернуть в места постоянной дислокации войска, переброшенные в последнее время к границам Украины. Шойгу заявил, что Москва начинает отвод войск Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

В течение последних недель Кремль стягивал вооруженные силы к границам. Из-за этого ряд украинских и западных лидеров говорили об угрозе военной эскалации. РФ сосредоточила вдоль границ и в аннексированном Крыму свыше 100 тыс. солдат. Речь идет о переброске российских сухопутных войск, а также концентрации боевых кораблей Балтийского, Северного флота и Каспийской флотилии в Черном море.