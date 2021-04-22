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Нужно ли проверять уровень антител после COVID-вакцинации, рассказал иммунолог

Нужно ли проверять уровень антител после COVID-вакцинации, рассказал иммунолог

22 апр 2021, 20:07
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Нужно ли проверять уровень антител к коронавирусу после вакцинации от COVID-19, рассказал глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, врач-иммунолог Федор Лапий.

Нет надобности это делать. Нужно, если это представляет научный интерес, — сообщил иммунолог во время вебинара «Вакцинация от COVID-19 для педагогов».

По его словам, антитела после иммунизации производятся к S-протеину, а во время рутинного определения уровня антител в лаборатории определяются антитела к нуклеопротеину вируса.

Это разные тест-системы, которые используются в разных целях, — добавил Лапий.

Кроме этого, врач убежден, что не нужно определять уровень антител после перенесенной коронавирусной инфекции.


Напомним, на протяжении 21 апреля в Украине вакцинировались более 14 тыс. граждан. Всего прививки получили 491 тыс. 877 человек.

Вакцинація від коронавірусу в Україні / РНБО

Источник: Ракурс


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