Мужчина с топором разгромил супермаркет в Мариуполе из-за отсутствия маски

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Ракурс

Супермаркет в Мариуполе разгромил мужчина с топором. Инцидент произошел 22 апреля. Свои действия он объяснил местью за даму сердца, которую якобы ударили за отказ надеть защитную маску.

Сначала мужчина без маски зашел в магазин и начал крушить кассы и витрины, выкрикивая ругательства. Посетители магазина начали разбегаться. Злоумышленника сопровождала женщина и еще один человек, который снимал происходящее на телефон. Впоследствии видеоролик появился в соцсетях. Автор ролика заявил, что ранее конфликт в магазине произошел с его женой из-за маску.

Разносим преступников и спекулянтов «АТБ», в котором за 10 мин до этого какой-то … из-за маску ударил мою жену и убежал. В это время с ней были наши дети, — говорилось в подписи к видео.

По информации Мариупольского районного управления полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Нарушителем оказался 35-летний местный житель.

Мужчина совершил правонарушение из-за конфликта между своей женой и персоналом учреждения. Работник сделал женщине замечание за отсутствия защитной маски во время карантина, — говорится в сообщении полиции.



Правонарушитель задержан по подозрению в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.