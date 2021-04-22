Чоловік з сокирою розтрощив супермаркет в Маріуполі через відсутність маски

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Ракурс

Супермаркет у Маріуполі розтрощив чоловік із сокирою. Інцидент стався 22 квітня. Свої дії він пояснив помстою за даму серця, яку нібито вдарили за відмову одягнути захисну маску.

Спочатку чоловік без маски зайшов в магазин мережі «АТБ» і почав трощити каси й вітрини, вигукуючи лайку. Відвідувачі магазину почали розбігатися. Зловмисника супроводжувала жінка і ще одна людина, яка знімала на телефон усі події. Згодом відеоролик з’явився у соцмережах. Автор ролика заявив, що раніше конфлікт в магазині стався з його дружиною через захисну маску.

Розносимо злочинців і спекулянтів «АТБ», в якому за 10 хв до цього якийсь… через маску вдарив мою дружину і втік. В цей час з нею були наші діти, — йшлося у підписі до відео.

За інформацією Маріупольського районного управління поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Порушником виявився 35-річний місцевий мешканець.

Чоловік скоїв правопорушення через конфлікт між своєю дружиною та персоналом установи. Працівник зробив жінці зауваження через відсутність захисної маски під час карантину, — сказано в повідомленні поліції.



Правопорушника затримано за підозрою в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України), йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.