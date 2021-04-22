Путін покликав Зеленського в Москву, але про Донбас не говоритиме

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Володимир Путін, президент РФ, запросив українського президента Володимира Зеленського відвідати Москву, проте відмовився говорити про війну на Донбасі. Лідер країни-агресора традиційно «відправив» Київ спілкуватися з терористами маріонеткових ЛНР-ДНР. Про це він заявив під час брифінгу з білоруським диктатором Олександром Лукашенком 22 квітня в Москві.

Якщо Зеленський хоче почати відновлення відносин, ми це тільки вітатимемо. Що ми можемо обговорювати на цій зустрічі? Якщо це стосується Донбасу, то влада України має зустрічатися з керівниками ДНР і ЛНР, а потім вже обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, однією з яких є Росія. Якщо йдеться про двосторонні відносини, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час, — заявив Путін.

Лукашенко в цей час почав говорити, що Київ має їхати на Донбас і там вести переговори, натякаючи на підконтрольних Кремлю терористів — представників окупаційної влади в Луганській та Донецькій областях.

Спочатку потрібно там зустрічатися з ними, — підтримав білоруського диктатора Путін.

Нагадаємо, що у новому відеозверненні Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу, Україна, за його словами, не хоче війни. Крім того, президент звернувся до Путіна російською мовою і запропонував зустрітися на Донбасі.