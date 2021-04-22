Путин позвал Зеленского в Москву, но Донбасс обсуждать не хочет

https://racurs.ua/n153665-putin-pozval-zelenskogo-v-moskvu-no-donbass-obsujdat-ne-hochet-video.html

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Владимир Путин, президент РФ, пригласил украинского президента Владимира Зеленского посетить Москву, однако отказался говорить о войне на Донбассе. Лидер страны-агрессора традиционно «отправил» Киев общаться с террористами марионеточных ЛНР-ДНР. Об этом он заявил во время брифинга с белорусским диктатором Александром Лукашенко 22 апреля в Москве.

Если Зеленский хочет начать восстановление отношений, мы будем это только приветствовать. Что мы можем обсуждать на этой встрече? Если это касается Донбасса, то власти Украины должны встречаться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, одной из которых является Россия. Если речь идет о двусторонних отношениях, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время, — заявил Путин.

Лукашенко в это время начал говорить, что Киев должен ехать на Донбасс и там вести переговоры, намекая на подконтрольных Кремлю террористов — представителей оккупационной власти в Луганской и Донецкой областях.

Сначала нужно там встречаться, с ними, — поддержал белорусского диктатора Путин.

Напомним, в новом видеообращении Зеленский заявил, что украинская армия готова к нападению, но Украина, по его словам, не хочет войны. Кроме того, президент обратился к Путину на русском языке и предложил встретиться на Донбассе.