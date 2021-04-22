Чехия и Словакия при поддержке ЕС и НАТО высылают свыше 70 дипломатов РФ

https://racurs.ua/n153664-chehiya-i-slovakiya-pri-podderjke-es-i-nato-vysylaut-svyshe-70-diplomatov-rf.html

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Чехия вышлет еще около 70 сотрудников дипломатического представительства России. Словакия также 22 апреля объявила о намерении выслать трех дипломатов РФ в ответ на организацию взрыва в Чехии, заявив, что «не потерпит подобную деятельность представителей иностранных дипмиссий».

Официальная Прага решила сравнить количество сотрудников российского посольства с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Такое решение принял глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кульганек.

У России есть время до конца мая вывезти своих работников и дипломатов. Ранее после отъезда высланных дипломатов в посольстве Чехии в Москве оставалось 24 сотрудника. Сейчас в посольстве РФ в Праге работает 27 дипломатов и 67 административно-технических работников.

В то же время словацкое правительство дало трем российским дипломатам семь дней на то, чтобы покинуть страну.

Словакия не потерпит, если деятельность представителей иностранных дипломатических миссий не соответствует согласованным принципам… Обеспечение безопасности граждан — одна из крупнейших задач государства, — заявил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Aktuality.



Напомним, Чехия обвинила Кремль в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складе боеприпасов в селе Врбетице, который привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только спустя более шести лет правительство Чехии официально обвинило Москву в организации диверсии.

НАТО и ЕС поддержали Чехию в конфликте с Россией. Североатлантический альянс заявил о «полной солидарности» с Прагой. Союзники Чехии выразили «глубокую обеспокоенность дестабилизирующими действиями России, которые продолжаются в евроатлантическом пространстве».