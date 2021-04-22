Чехія та Словаччина за підтримки ЄС і НАТО висилають понад 70 дипломатів РФ

https://racurs.ua/ua/n153664-chehiya-ta-slovachchyna-za-pidtrymky-ies-i-nato-vysylaut-ponad-70-dyplomativ-rf.html

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Чехія вишле ще близько 70 працівників дипломатичного представництва Росії. Словаччина також 22 квітня оголосила про намір вислати трьох дипломатів РФ через організацію вибуху у Чехії, заявивши, що «не терпітиме подібну діяльність представників іноземних дипмісій».

Офіційна Прага вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Таке рішення ухвалив очільник Міністерства закордонних справ Чехії Якуб Кульганек.

Росія має час до кінця травня вивезти своїх працівників і дипломатів. Раніше після від’їзду висланих співробітників у посольстві Чехії в Москві залишалося 24 співробітники. Зараз у посольстві РФ в Празі працює 27 дипломатів та 67 адміністративно-технічних працівників.

Водночас словацький уряд дав трьом російським дипломатам сім днів на те, щоб залишити країну.

Словаччина не терпітиме, якщо діяльність представників іноземних дипломатичних місій не відповідає узгодженим принципам… Забезпечення безпеки громадян — одне з найбільших завдань держави, — заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер, пише «Європейська правда» з посиланням на Aktuality.



Нагадаємо, Чехія звинуватила Кремль в організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складі боєприпасів в селі Врбетіце та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих мешканців. Лише через понад шість років уряд Чехії офіційно звинуватив Москву в організації диверсії.

НАТО та ЄС підтримали Чехію у конфлікті з Росією. Північноатлантичний альянс заявив про «повну солідарність» з Прагою. Союзники Чехії висловили «глибоку стурбованість дестабілізуючими діями Росії, які тривають в євроатлантичному просторі».