Влучила ракета — на Донбасі загинув військовий з Волині, фото — ФБ О.Луцик

https://racurs.ua/ua/n153663-vluchyla-raketa-na-donbasi-zagynuv-viyskovyy-z-volyni.html

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На Донбасі 22 квітня в зоні проведення ООС загинув 38-річний військовий з Волині Олександр Луцик.

Голова Колківської громади Олександр Палінкевич повідомив, що боєць загинув під час виконання бойових завдань внаслідок влучання протитанкової керованої ракети, розповідає «Суспільне».

Зі слів голови громади, батьків у військового вже немає в живих. Вдома на нього чекали брат та сестра. Боєць родом з села Годомичі Колківської територіальної громади. Луцик захищав Україну на службі за контрактом з жовтня 2019 року. Олександр народився 18 травня 1982 року. Служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону в/ч А4267.

Нагадаємо, вранці 22 квітня в командуванні «Північ» повідомили про загибель військового. Боєць потрапив під обстріл і отримав осколкове поранення, яке призвело до смерті.

Відомо, що зранку 22 квітня російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї поблизу Південного, Пісок та Зайцевого.