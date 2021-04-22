На Донбасі російські найманці вбили українського захисника

На Донбасі російські найманці вбили українського захисникаhttps://racurs.ua/ua/n153637-na-donbasi-rosiyski-naymanci-vbyly-ukrayinskogo-zahysnyka.htmlРакурс
Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських захисників. Збройні формування Росії 22 квітня знову обстріляли українські позиції.
У результаті обстрілів військовий ЗСУ отримав осколкове поранення, яке виявилося несумісним із життям. Про це повідомили у прес-службі оперативно-тактичного угруповання «Північ».
Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання «Північ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника, — йдеться в повідомленні.
На місці інциденту працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ. Про дії збройних формувань РФ повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
В ОТУ також наголосили, що дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись домовленостей про тишу.
Полеглий захисник України — 12-та бойова втрата Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що військовим ЗСУ наказано не відповідати на провокації проросійських бойовиків.