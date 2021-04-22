Мільйони доз вакцини від гепатиту і правця отримала Україна. Фото: ООН

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Вакцини для рутинної імунізації прибули в Україну.

Медичні препарати були закуплені за гроші організації «Дитячий фонд ООН» (UNICEF) за бюджет 2018 року. Про це 22 квітня повідомила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає прес-служба відомства.

За її словами, що на початку тижня прибула рекомбінантна рідка вакцина «Еувакс» для профілактики гепатиту В у кількості 204 тис. 500 доз на суму 3 млн 414 тис. грн. А вчора, 21 квітня, Україна отримала кон’югований препарат проти захворювань, збудником яких є гемофільна інфекція, у кількості 95 тис. доз на суму 5 млн 682 тис. грн.

Крім того, UNICEF передала українським медикам вакцину для профілактики дифтерії, правця та кашлюку в кількості 600 тис. доз. Вартість препаратів склала 2 млн 745 тис. грн. А в п’ятницю, 23 квітня, очікується прибуття 1 млн 600 доз вакцини для профілактики дифтерії та правця зі зменшеним вмістом антигену на суму 5 млн 33 тис. грн.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що організовані колективи, що мають у своєму штаті понад 50 людей, охочих вакцинуватися, можуть записати їх у чергу на щеплення проти COVID-19. Компанії мають заздалегідь призначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації.