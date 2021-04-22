Ультиматум і розрив договору про дружбу — як Прага воює з Москвою на тлі шпигунського скандалу, фото — DW

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Чехія висунула вимогу до Росії переглянути її рішення вислати з країни 20 співробітників свого посольства.

В іншому випадку, як заявив глава МЗС Чехії Якуб Кулганек, чисельність російського посольства в Празі буде скорочена до п’яти дипломатів. Чехія приготувалася вислати близько 60 російських дипломатів, якщо Москва до 13.00 22 квітня не виконає цей ультиматум.

Його слова наводить видання Lidovky.cz. Міністр пояснив, що таким чином Прага приведе у «паритетну відповідність» чисельність російського диппредставництва.

У Кремлі відповіли і заявили, що «розмови з Росією у стилістиці вимог є безперспективними». Речниця МЗС РФ Марія Захарова порадила Празі «залишити ультиматуми для розмов у НАТО», бо «з Росією такий тон неприпустимий».

Відносини Росії і Чехії погіршилися на тлі звинувачень на адресу російських спецслужб, яких Прага вважає причетними до вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році. Відбулася висилка 18 російських дипломатів, а уряд одноголосно виключив «Росатом» з кола кандидатів на участь в тендері по будівництву нового енергоблоку АЕС «Дуковани».

Москва вислала 20 чеських дипломатів і фактично паралізувала роботу диппредставництва Праги у російській столиці.

Крім того, Сенат Чехії визнав вибухи у Врбетіце в 2014 році актом державного тероризму. Депутати закликали розірвати Договір про дружбу з Росією. За відповідну резолюцію проголосували 67 з 72 присутніх на засіданні членів Сенату, повідомляє Чеське інформаційне агентство.

Сенатори закликали також уряд Чехії скоротити до одного кількість співробітників російського посольства в Празі.

Чехи прагнуть й виплати Росією компенсації за організацію вибухів. Раніше до аналогічних заходів чеський уряд закликала нижня палата парламенту Чехії.