Ультиматум и разрыв договора о дружбе — как Прага воюет с Москвой на фоне шпионского скандала

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Чехия выдвинула требование к России пересмотреть ее решение выслать из страны 20 сотрудников своего посольства.

В противном случае, как заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек, численность российского посольства в Праге будет сокращена до пяти дипломатов. Чехия приготовилась выслать около 60 российских дипломатов, если Москва до 13.00 22 апреля не выполнит этот ультиматум.

Его слова приводит издание Lidovky.cz. Министр пояснил, что таким образом Прага приведет в «паритетное соответствие» численность российского диппредставительства.

В Кремле ответили и заявили, что «разговоры с Россией в стилистике требований бесперспективны». Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова посоветовала Праге «оставить ультиматумы для разговоров в НАТО», потому что «с Россией такой тон недопустим».

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб. Их Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов под Врбетице в 2014 году. Состоялась высылка 18 российских дипломатов, а правительство единогласно исключило «Росатом» из круга кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы».

Москва выслала 20 чешских дипломатов и фактически парализовала работу диппредставительства Праги в российской столице.

Кроме того, Сенат Чехии признал взрывы под Врбетице в 2014 году актом государственного терроризма. Депутаты призвали разорвать Договор о дружбе с Россией. За соответствующую резолюцию проголосовали 67 из 72 присутствующих на заседании членов Сената, сообщает Чешское информационное агентство.

Сенаторы призвали также правительство Чехии сократить до одного количество сотрудников российского посольства в Праге.

Чехи требуют также от России выплату компенсации за организацию взрывов. Ранее к аналогичным мерам чешское правительство призвала нижняя палата парламента Чехии.