Новые фото армады РФ в оккупированном Крыму. Фото: Maxar Technologies

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Российскую армию в оккупированном Крыму и вдоль восточной российско-украинской границы зафиксировали на фото.

Фотографии российской армады были сделаны в период с 27 марта по 16 апреля компанией Maxar Technologies, которая занимается созданием спутниковых изображений, которая обеспечивает «90 процентов базового геопространственного интеллекта, используемого правительством США». На днях, 20 апреля, фото опубликовало издание The Wall Street Journal.

Глава Maxar Technologies Дэн Яблонский заявил, что его компания опубликовала фотографии из-за «приверженности к прозрачности».

Представители США заявляют, что количество военнослужащих страны-агрессора в оккупированном Крыму и возле украинской границы за последний месяц удвоилось.

Напомним, американская газета The Wall Street Journal опубликовала снимки российских лагерей и баз вблизи границы Украины. На территории авиабазы в оккупированном Крыму удалось сфотографировать истребители Су-30. При этом самолетов, зафиксированных на спутниковом снимке от 16 апреля, в конце марта там не было. Также оккупанты сосредоточили в Крыму воздушно-десантные войска, механизированные и бронетанковые части, боевые вертолеты, разведывательные беспилотники, а также военный госпиталь.

Российский военный лагерь близ Воронежа тоже пополнился значительной количеством техники — здесь зафиксировали вертолеты, дроны, мотострелковые и бронетанковые части, а также военные госпитали.