Дело ОАСК – Антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых судей

https://racurs.ua/n153634-delo-oask-antikorrupcionnyy-sud-izbral-meru-presecheniya-odnomu-iz-podozrevaemyh-sudey.html

Ракурс

Судья Окружного административного суда Киева Богдан Санин получил меру пресечения в виде залога в 277 тыс. грн.

Речь идет о деле по созданию преступной организации и захвате власти председателем ОАСК Павлом Вовком и другими судьями. Санин — один из фигурантов тех самых «пленок НАБУ», сообщают в Центре противодействия коррупции.

На Санина также возложили ряд обязанностей: по первому требованию прибывать к следователям и прокурорам, не общаться с другими фигурантами дела.

Что это значит? Что подозрение судьи ОАСК в этом деле является обоснованным. Риски, по мнению Антикорсуду, существуют. И именно этого боится председатель ОАСК Павел Вовк, который прикрывается судейским иммунитетом и не приходит в суд, — отмечают в Центре.

Сообщается, что ничего более сурового, чем залог, судьи назначить не могут, ведь на это надо разрешение Высшего совета правосудия (ВРП). Однако генпрокурор Ирина Венедиктова ни разу не обратилась к ВРП за разрешением на содержание судей ОАСК под стражей.

Да и сам Высший совет правосудия вряд ли бы дал разрешение, ведь даже отстранить Вовка и ко отказался, — подытожили в Центре противодействия коррупции.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также на тот момент председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. По версии следствия, Вовк организовал и создал преступную организацию.

Как считают детективы, эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также политических элит и бизнес-кругов.

В частности для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц к своему же суду с последующим быстрым их рассмотрением и с заранее определенным результатом.