Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Мужчину судят за прогуливания работы в течение 15 лет, иллюстративное фото из свободных источников

Профессиональный прогульщик — итальянец 15 лет не ходил на работу и получал зарплату

22 апр 2021, 12:12
999

Сотрудника одной из больниц Италии в городе Катандзаро обвинили в том, что он прогуливал работу в течение 15 лет, получая при этом заработную плату в полном размере.

Итальянец прекратил ходить на работу еще в 2005 году — практически сразу после того, как устроился. О «профессиональном» прогульщике сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что в настоящее время мужчина находится под следствием, его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

За все 15 лет, которые он успешно прогуливал работу, мужчине выплатили 538 тыс. евро зарплаты.

Итальянца также обвиняют в том, что он якобы угрожал своему менеджеру, требуя, чтобы тот препятствовал составлению на него дисциплинарного протокола.

А после того, как этот менеджер вышел на пенсию, отсутствие работника в дальнейшем не замечали ни новый менеджер, ни другие сотрудники больницы.

Из-за возможной причастности к выплате зарплаты отсутствующему на работе работнику под следствием находятся шесть руководителей этой больницы.

Аресты стали результатом длительного расследования прогулов и мошенничества в итальянском государственном секторе.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров