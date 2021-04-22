Мужчину судят за прогуливания работы в течение 15 лет, иллюстративное фото из свободных источников

https://racurs.ua/n153632-professionalnyy-progulschik-italyanec-15-let-ne-hodil-na-rabotu-i-poluchal-zarplatu.html

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Сотрудника одной из больниц Италии в городе Катандзаро обвинили в том, что он прогуливал работу в течение 15 лет, получая при этом заработную плату в полном размере.



Итальянец прекратил ходить на работу еще в 2005 году — практически сразу после того, как устроился. О «профессиональном» прогульщике сообщает Corriere della Sera.



Отмечается, что в настоящее время мужчина находится под следствием, его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.



За все 15 лет, которые он успешно прогуливал работу, мужчине выплатили 538 тыс. евро зарплаты.



Итальянца также обвиняют в том, что он якобы угрожал своему менеджеру, требуя, чтобы тот препятствовал составлению на него дисциплинарного протокола.



А после того, как этот менеджер вышел на пенсию, отсутствие работника в дальнейшем не замечали ни новый менеджер, ни другие сотрудники больницы.



Из-за возможной причастности к выплате зарплаты отсутствующему на работе работнику под следствием находятся шесть руководителей этой больницы.



Аресты стали результатом длительного расследования прогулов и мошенничества в итальянском государственном секторе.